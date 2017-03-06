В Бухаресте возобновились антикоррупционные митинги- 06.03.2017 10:04
В Бухаресте накануне вечером состоялись акции протеста против действующего правительства, а также в поддержку Национального антикоррупционного директората. Веером 5 марта на улицы столицы Румынии вышло около 10 тысяч людей.
Протестующие прошли от здания правительства до конституционного суда и антикоррупционного бюро маршем. Участники митинга выступили за деполитизацию государственных учреждений. Также они призывают к отставке действующего Кабинета министрв, а также - к продолжении борьбы с коррупцией.
Митингующие высказали свою поддержку Лауре Ковеши, которая возглавляет антикоррупционное бюро. Также на акции звучали протесты в дрес Социал-демократической партии, которая создает препятствия в борьбе с коррупцией в стране.
На площади Победы в Бухаресте проводился сор подписей для проведения референдума, в ходе которого предлагается поднять вопрос об отставке мэра столицы Гарбриэлы Фиреа. По мнению протестующих, руководствао города осуществляет непрозрачную политику, потому его необходимо сменить.
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