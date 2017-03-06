В Гааге стартовали слушания по иску Украина-РФ

- 06.03.2017 09:39
В Гааге стартовали слушания по иску Украина-РФ

В Международном суде ООН с 6 по 9 марта запланировано рассмотрение иска Украины против РФ по пововуд финансирования терроризма на Донбассе, а таже притеснения в Крым крымских татар и этнических украинцев. Эксперты утверждают - данный суд будет длиться долгие годы. Стоит отметить, что Украина впервые в истории выступила с обвинением в адрес другой страны, причем, одновременно в терроризме и притеснениях прав человека.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца отметила, что для РФ решение Украины обратиться в суд высшей инстанции стало более чем неожиданным. Однажды Украина, по словам Бецы, выступала в деле Румынии против Украины ответчиком, однако сама иски не подавала.

По поводу Крыма спикер отметила, что было тяжело определить, какие конвенции должны применяться к России, то есть, как РФ признает юрисдикцию международного суда ООН. Дело в том, что обязательную юрисдикцию в большинстве случаев в России не признают, что тянется еще со времен Советского союза.

В своих исках Украина руководствуется Конвенцией по борьбе с финансированием терроризма, а также Конвенции по борьбе со всеми видами расовой дискриминации. Данные конвенции, как отметила спикер МИДа, требуют досудебного урегулирования, то есть, консультаций с российской стороной. Беца отметила, что подобное дело против РФ проиграла Грузия, поскольку по суи не были выполнены процедурные элементы дела. Украина же выполнила качественную подготовку документов, необходимых для иска.

Слушания 6 марта будут касаться мер пресечения, которые Украина требует от России. Так, щданные меры касаются немедленного принятия решения, согласно которому гражданское население получит защиту. Данное решение будет обязательным для сторон и будет утверждено ориентировочно в течение месяца или двух.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что РФ может игнорировать решение суда ООН. Международное право эта страна неоднократно нарушала, в частности, был нарушен устав ООН, потому не стоит исколючать, что Россия откажется от выполнения решения суда.

Что касается спонсирования терроризма, украинская сторона привлекла к делу данные о наиболее трагических террористических актах, среди которых - сбитый над территорией Донбасса пассажирский авиалайнер МН17, расстрел автобуса с гражданскими лицами в районе Волновахи, теракт во время мирного митинга в Харькове, а также обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска.

Что касается ущемления прав человека, то РФ грубо нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Так, на территории оккупированного Крыма проводится кампания по дискриминации всех нероссийских общин, в частности, крымских татар и общин этнических украинцев.

Платиновая Буковина

Ключові слова: иск украины против РФ, международный суд ООН иск Украины против России

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