



Санкции против Януковича и окружения продлены еще на год - 03.03.2017 16:46

3 марта Совет Евросоюз пришел к решению продлить в отношении Виктора Януковича и ряда граждан Украины санкции. Так, данные ограничения предусматривают заморозку активов лиц из черного списка ЕС в европейских банках, а также запрет на въезд в страны Европейского Союза.

Санкции в отношении лиц, ответственных за незаконное присвоение государственных активов Украины, обвиняемых в злоупотреблении служебнымположением, в числе которых - бывший президент Украины Виктор Янукович и приближенные к нему люди, продлены на год, то есть, до 6 марта 2018 года. В сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС, сообщается, что из санкционного списка один человек был исключен. Возможно, речь идет о Юрии Иванющенко.

В списке Евросоюза на первом месте находится беглый президент Виктор Янукович, а также его старший сын Александр. Также санкции ЕС касаются бывшего премьер-министра Украины времен Януковича - Николая Азарова, а также ряда других экс-чиновников из высшего руководства страны.

Впервые Европейский Союз применил акции в отношении Януковича и его круга в марте 2014 года. По истечение срока санкции дважды продлялись - в 2015 и 2016 году.

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