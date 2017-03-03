За взятку задержан главный инспектор архитектуры Буковины- 03.03.2017 15:39
В результате совместных мероприятий сотрудников прокуратуры Черновицкой области и сотрудников Управления защиты экономики в Черновицкой области удалось обнаружить преступную деятельность главного инспектора Управления государственной архитектурно-строительной инспекции Черновицкой области. Его задержали во время получения неправомерного вознаграждения в размере 300 долларов США.
Информацию о задержании сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Отмечается, что главный архитектурный инспектор области получил от физического лица-предпринимателя взятку как средства за помощь за непривлечение к административной ответственности по причине допущенных в сфере градостроительной деятельности нарушений.
После того, как чиновник получил неправомерное вознаграждение, его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему вскоре будет объявлено сообщение о подозрении, а также будет подано ходатайство об избрании для взяточника меры пресечения.
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