



За взятку задержан главный инспектор архитектуры Буковины - 03.03.2017 15:39

В результате совместных мероприятий сотрудников прокуратуры Черновицкой области и сотрудников Управления защиты экономики в Черновицкой области удалось обнаружить преступную деятельность главного инспектора Управления государственной архитектурно-строительной инспекции Черновицкой области. Его задержали во время получения неправомерного вознаграждения в размере 300 долларов США.

Информацию о задержании сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что главный архитектурный инспектор области получил от физического лица-предпринимателя взятку как средства за помощь за непривлечение к административной ответственности по причине допущенных в сфере градостроительной деятельности нарушений.



После того, как чиновник получил неправомерное вознаграждение, его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему вскоре будет объявлено сообщение о подозрении, а также будет подано ходатайство об избрании для взяточника меры пресечения.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини