



Американец заявил свои права на британский престол - 03.03.2017 14:55

В издании The Times of London появилась сенсационная публикация. Как выяснилось, у королевы Великобритании Елизаветы II есть вполне реальный конкурент на престол. Во всяком случае, житель США по имени Аллан Эванс считает себя таковым, утверждая, что именно он и никто иной является королем Англии, причем, на законных основаниях.

Американец, который проживает в Колорадо, отметил, что ветвь королей Уэльса тянется с третьего столетия нашей эры, чьим прямым потомком он является. Также он является родственником Кунеды Велдига, который основал королевство Уэльс. Так, Эванс заявил, что в течение ближайшего месяца он воспользуется законным правом и будет претендовать не только на английский престол, но и на причитающиеся к нему титулы, земли и прочее имущество.

Аллан Эванс отметил, что он не спешит занимать трон, пока нынешняя королева Великобритании Елизавета II жива. Американец отметил, что он относится с глубоким уважением к ней и ее заслгой переж британским народом.

В публикации Эванс также орбратился ко всем гражданам Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также острова Мэн, и призвал их порадоваться возвращению их истонного короля.

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