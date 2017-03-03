



Пожарные спасли жизнь черновчанину - 03.03.2017 13:26

В четверг, 2 марта, незадолго до полуночи на линию 101 поступило сообщение о пожаре в Черновцах на улице Пумнула. Спасателям позвонил мужчина, заметивший задымление в соседней квартире.

Дежурный караул спасателей Государственной пожарно-спасательной части №1 города Черновцы был отправлен на место происшествия. Возгорание, как установили пожарные, вокзникло на чердаке жилого дома. При этом, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Внутри квартиры на момент возгорания находился мужчина, которого вывели из помещения спасатели, предварительно надев аппараты защиты дыхания. Здоровью и жизни мужчины, как отмечается, на данный момент ничего не грозит.

В 23:59 пожар был локализирован и ликвидирован уже в 00:51 3 марта. Ликвидация возгорания была осуществлена в тех границах, в каких пожарные застигли, прибыв на вызов.

Пожаром частично уничтожена кровля здания жилого дома. Возгорание, как стало известно, вызвало замыкание электросети счетчика, расположенного на чердаке.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини