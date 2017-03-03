



Прибрежные районы Италии через 100 лет затопит морем - 03.03.2017 12:06

Уровень Средиземного моря продолжает довольно быстро повышаться, что грозит затоплением 33 районов в Италии. Предполагается, что по этой причине расположенная на берегу Адриатического моря Венеция может оказаться под водой уже в 2100 году.

Данное заявление озвучила команда исследователей из итальянского Института геофизики и вулканологии, университетов Лечче, Катании, Рима, Барри, израильской Хайфы, а также французских институтов Марселя и Парижа.

Повышение уровня моря возможно на высоту 140 сантиметров, что по меркам океана - очень много. Это неминуемо приведет к затоплению многих городов, расположенных на морском побережье.

Только в Италии, по рассчетам специалистов, начитывается 33 района, которые менее чем через сто лет рискуют окахаться под толщей воды.

Стоит отметить, что в прошлом тысячелетии повышение уровня Средиземного моря составило 30 сантиметров. Спустя столетие уровень воды повысится более чем в втри раза. Такие изменения спровоцированы увеличением выбросов в атмосферу углекислого газа.

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