Участие O.Torvald в Евровидении финансирует СТБ

- 03.03.2017 11:30
Участие O.Torvald в Евровидении финансирует СТБ

Финансовые обязательства по подготовке к участию в Евровидении-2017 рок-группы O.Torvald, которая одержала победу в национальном отборе на конкурс, берет на себя в полном объеме телеканал СТБ.

Представтители СТБ провели вчера, 2 марта, встречу с музыкантами и обсудили дальнейший план сотрудничества.

Так, телеканал осуществит финансирование постановки концертного номера и обеспечит всю его визуализацию, то есть, работу постановщика, реквизит, грим, графику и свет, а также сценические костюмы для артистов. Кроме того, СТБ оплатит расходы на проживание участников O.Torvald на тренировочной базе, когда они будут репетировать и максимально интенсивно вести подготовку к выступлению. Вполной мере обеспечиваются расходы на визовое обеспечение, перелеты и проживание за рубежом во время поездок на промо-вечеринки в рамках подготовки к конкурсу.

Напомним, ежегодно в апреле проходят такие мероприятия, как  «Eurovision In Concert» и «London Eurovision Party 2017», в которых принимают участие все участники Евровидения.

Телеканал СТБ уже второй год подряд обеспечивает финансирование для представителей Украины на Евровидение. Телеканал выделил необходимые финансы на постановку номера Джамалы. Также было профинансировано изготовление двух сценических костюмов, сопровождение Джамалы и команды из 10 человек, в том числе обеспечение визами, перелет, а также проживание в течение 2 недель в Стокгольме. В целом, на участие Джамалы в Евровидении-2016 бюджет составил 1,5 миллиона гривен.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Евровидение 2017, финансы на евровидение 2017, СТБ и Евровидение

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