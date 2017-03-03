На Буковину завезли зараженные помидоры- 03.03.2017 10:20
Фитосанитары осуществили проверку привезенных в Украину из Испании томаты, в которых была обнаружена южноамериканская томатная моль. Как стало известно, груз был задержан.
Александр Александрюк, который возглавляет Государственную продпотребслужбу в Черновицкой области, отметил, что инспекторы главного управления Госпродпотребслужюы провели фитосанитарный контроль импортных грузов. В частности, речь шла о свежих помидорах, общая масса которых составила 2,046 тонн.
В импортируемыъ из Испании томатах был обнаружен карантинный организм.
На территории Украины такой вредитель, как южноамериканская томатная моль - Tuta absoluta Meyr - отсутствует. На настоящий момент сообщается, чтор груз был задержан, и в его отношении ожидается принятие необходимых фитосанитарных мероприятий.
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