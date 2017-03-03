Папа Римский проведет встречу с лидерами ЕС 24 марта- 03.03.2017 09:44
Папа Римский Франциск проведет аудиенции с главами стран и правительств ЕС, что произойдет впервые в истории.
Встреча понтифика с лидерами стран Европейского Союза состоится в Риме, накануне саммита ЕС 24 марта.
Отмечается, что Папа впервые проведет встречу с таким большим количеством глав стране Европы. Отметим, что папа Франциск в 2014 году побывал в Страссбурге в европейских институтах, однако на тот момент понтифик не принимал участие в подоных представительских мероприятиях.
На следующий день после аудиенции с Папой Римским состоится саммит Евросоюза, посвященный 60-й годовщине подписания Римских соглашений 1957-го года. Эти договоренности и дали старт процессу евроинтеграции.
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