Насирова хотят посадить под арест и лишить должности

- 03.03.2017 09:25
Насирова хотят посадить под арест и лишить должности

В отношении главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена ходатайствовать для заключения чиновника под стражу. Именно такую меру пресечения планируется избрать для Насирова. Кроме того, идет речь об отстранении его от службы.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Facebook на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что в период с 2015 по 2016 года Насиров осуществлял деятельность в интересах нардепа Александра Онищенко. За этот период глава ДФС предоставил руководителям региональных и территориальных органов фискальной службы указание утверждать решения о рассрочке налогового долга для определенных предприятий. Данные решения, отмечается, были безосновательными.

Рассрочку налогового долга получили общества с ограниченной ответственностью "Надра Геоцентр", "Карпатнадраинвест" и ""Фирма "Хас". В результате таких действий украинское государство получило убытков на сумму порядка 2 миллиардов гривен.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Глава ГФС, Роман Насиров, коррупция Роман Насиров

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