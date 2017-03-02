



Героя АТО Леонида Дергача наградили орденом - 02.03.2017 17:24

В городе Хотин 1 марта состоялось мероприятие, в ходе которого посмертно был награжден погибший буковинец - Герой АТО Леонид Дергач. Об этом сообщают представители Хотинской районной госадминистрации.

Награду - орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени из рук представителей военного комиссиариата и руководства района получили родители погибшего.

Мероприятия началось с минуты молчания, которолй все присутствующие почтили память героя.

Родители погибшего Леонида Дергача Валентин и Алевтина выразили благодарность всем тем, кто разделяет с ними горе и утрату.

Платиновая Буковина

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