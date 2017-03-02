На Львовщине обвалилась шахта. Есть погибшие

- 02.03.2017 15:39
На Львовщине обвалилась шахта. Есть погибшие

В селе Глухов Сокальского района на Львовщине в четверг, 2 марта, произошел обвал породы на шахе №10 "Степная". В результате происшествия погибло 11 человек.

В 12:46 из-за взрыва метана на горизонте 550 метров обрушилась горная погода. В шахте на тот момент работало 172 шахтера, и на аварийном участке - 34 человека. Подразделения Госслужбы по чрезвычыйным ситуациям и Минэнергоугля были подключены к аварийно-спасательным работам. Для ликвидации последствий происшествия был создан координационный штаб.Всего было привлечено 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы министерства энергетики и угольной промышленности - работает 38 человек, а также 9 единиц техники, их которых от ГСЧС - 13 спасателей и 4 единицы техники.

Михаил Волынец, который возглавляет Независимый профсоюз горняков Украины, отметил, что количество погибших в результате взрыв на шахте Степная достигло 11 человек. На поверхность подняли 2 шахтеров с очень тяжелыми ожогами, пятерых с серьезными ранениями.

По факту обвала на шахте во Львовской области было открыто уголовное производство в соответствии с частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины, где описывается нарушение правил безопасности во время выпонения работ с повышенной опаностью. Виновных, в соответствии с данной статьей, ожидает ограничение свободы до 5 лет либо лишение свободы до 8 лет с лишениям права занимать определенные должности до 3 лет. На месте работают оперативники и следователи, ведется досудебное расследование.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмениз запланированные мероприятия и отправился на место происшествия. Вместе с ним на Львовщину отправились глав ГСЧС Николай Чечеткин и глава Минэнерго Игорь Насалик.

Платиновая Буковина

Ключові слова: обвал шахты 2 марта Львовская область, взрыв шахта Степная 2 03 2017

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