



НТКУ подписывает контракт на создание трибун для Евровидения-2017 - 02.03.2017 15:07

По результатам проведенного тендера на конструкции для зрительских трибун на Евровидение-2017 - изготовления, монтаж и демонтаж, а также эксплуатацию, Национальная телекомпания Украины подпишет контракт с компанией "Артмакс Инжиниринг". Как сообщается, сумма сделки составит 23,5 миллиона гривен, что ниже на 2,7% от ожидаемой стоимости закупки (24,16 миллионов гривен).

Согласно условиям контракта, компания-подрядчик берет на себя обязанности по строительству трибун A-F и VIP, расчитанных на 6586 зрительских мест. Также необходимо построить место на возвышении, которое будет предназначено для 50 кабинок для комментаторов. Их можно будет объединить попарно. Кроме того, подрядчик построит на одной из боковых трибун подиум для стола наблюдательного совета. Для видеоинженеров, режиссеров, художников по свету, звукооператоров необходима многоуровневая конструкция платформы, которая будет располагаться позади центральной трибуны. Данная конструкция должна обеспечить хороший обзор сцены.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Первый ряд в зоне трибун должен быть оснащен двумя рядами подиумов, предназначенных для людей с особыми потребностями. Всего необходимо рассчитать место для размещение 90 колясок. Также подрядчик должен изготовить в центральной трибуне конструкцию Green Room, где в зале будут размещаться участники конкурса с командами. Кроме того, в контракте также прописано изготовление двух дополнительных подиумов - стабилизированных, оснащенных защитой от вибрации, предназначенных для камер.

Компания "Артмакс Инжиниринг" уже работало с объектами крупных международных конкурсов, а именно - осуществляла монтаж временных конструкций для Детского Евровидения 2013 года и для Евровидения-2005.

Платиновая Буковина

Всі новини