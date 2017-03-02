НАСА отправит на Солнце исследовательский зонд

- 02.03.2017 11:46
НАСА отправит на Солнце исследовательский зонд

Для исследования солнечной активности Национальное аэрокосмическое агентство намерено отправить на поверхность Солнца зонд. Отправка исследовательского аппарата запланирована на 2018 год.

Солнечный зонд должен приблизиться на расстояние, в семь раз меньшее, чем любой другой космический аппарат до этого. Отмечается, что аппарат будет выдерживать температуру 1377 градусов по Цельсию, и работать он будет на расстоянии 6,4 миллионов километров от поверхности звезды.

Исследования будут осуществляться с целью выяснить три основные момент. В первую очередь, ученых интересует, почему внешняя часть атмосферы Солнца - так называемая корона - имеет большую температуру, по сравнению с излучающей свет фотосферой. Именно в этом слое солнечной атмосферы формируется непрерывный спектр излучения Солнца.

Кроме того, ученым предстоит выяснить, как солнечный ветер может развивать скорость и увеличивать ее до показателей 1,6 миллиона километров в час.

Третий вопрос, который интересует исследователей - это процесс освобождения энергичных частичек Солнцем.

 

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Ключові слова: исследования Солнца, зонд на Солнце

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