НАСА отправит на Солнце исследовательский зонд- 02.03.2017 11:46
Для исследования солнечной активности Национальное аэрокосмическое агентство намерено отправить на поверхность Солнца зонд. Отправка исследовательского аппарата запланирована на 2018 год.
Солнечный зонд должен приблизиться на расстояние, в семь раз меньшее, чем любой другой космический аппарат до этого. Отмечается, что аппарат будет выдерживать температуру 1377 градусов по Цельсию, и работать он будет на расстоянии 6,4 миллионов километров от поверхности звезды.
Исследования будут осуществляться с целью выяснить три основные момент. В первую очередь, ученых интересует, почему внешняя часть атмосферы Солнца - так называемая корона - имеет большую температуру, по сравнению с излучающей свет фотосферой. Именно в этом слое солнечной атмосферы формируется непрерывный спектр излучения Солнца.
Кроме того, ученым предстоит выяснить, как солнечный ветер может развивать скорость и увеличивать ее до показателей 1,6 миллиона километров в час.
Третий вопрос, который интересует исследователей - это процесс освобождения энергичных частичек Солнцем.
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