Как строится дом Чернівціжитлобуд по ул. Русской

- 02.03.2017 10:48
Как строится дом Чернівціжитлобуд по ул. Русской

В Черновцах продолжаются строительные работы по возведению жилого комплекса на улице Русской. Компания Чернівціжитлобуд предоставляет динамику строительства в феврале 2017 года.

По состоянию на конец зимы дом возводится в соответствии с ранее установленными сроками. На настоящий момент строится пятый этаж жилого дома.

Отметим, что строительная компания Чернівціжитлобуд является лидером строителой отрасли в Черновцах. За 15 лет существования строительная фирма предоставила более 1500 комфортабельных и качественных квартир. Работы по возведению нового жилья продолжаются, и новые квартиры, которые строит компания Чернівціжитлобуд, сочетают в себе максимальный комфорт. Кроме жилья, комппания работает над строительством объектов социально-бытового значения. В строительстве применяются современные техгнологии, соблюдаются все требования современного энергоэффективного жилья, объекты сдаются в установленные сроки.

Во главе компании Чернівціжитлобуд находится Василий Гаврилович Мороз, который занимает должность генерального директора строительной фирмы, и вместе с ним работают его сыновья Василий и Владимир. Коллектив фирмы состоит из более 200 квалифицированных и опытных сотрудников, которые являются мастерами своего дела, постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Компания удостоена множества заслуженных наград и премий, престижных дипломов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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