



Военные действия в Сирии признали нарушениями прав человека - 02.03.2017 09:38

Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии внесла в доклад данные о том, что армия Башара Асада и военные РФ умышленно вели обстрел по жилым районам Алеппо. Эти действия расцениваются не иначе, как военные преступления.

Глава комиссии Паулу Пиньейру отметил, что в Алеппо гражданские оказались не только в кольце огня, но и в целом часто становились мишенью в ходе различных обстрелов.

В Докладе были собраны сведения, полученные от 290 свидетелей. Сирийско-российские войска приводили противника к прекращению боевых действий. Обстрелы авиабомбами, зажигательными и бочковыми бомбами, ракетами земля-воздух, кассетные бомбами, а также атаки химическим оружием осуществлялись по больницам, рынкам, жилым домам, приютам, школам. Жервтвами подобных обстрелов в Алеппо стали многие сотни мирных жителей, в том числе и детей.

Пиньейру отметил, что нарушения прав человека были замечены за всеми сторонами конфликта. В начале военной операции на востоке Алеппо местных жителей некоторые группы использовали в качестве живого щита. Также в гражданских лиц часто стреляли.

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