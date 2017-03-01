Какие продукты никогда не испортятся

- 01.03.2017 17:23
Какие продукты никогда не испортятся

 Мы привыкли к тому, что различные продукты имеют определенный срок годности. Зачастую о том, насколько долго может храниться тот или иной продукт или средство, можно узнать на упаковке. Однако есть такие продукты, котоыре практически не имеют срока годности, потому об их хранении можно не переживать, если соблюдаются правильные условия.

Настоящий мед почти никогда не испортится. Конечно, он может сменить консистенцию - засахариться, то есть, кристаллизироваться, немного поменять цвет и стать более густым. Чтобы вернуть меду прежнюю консистенцию, достаточно нагреть емкость с ним в теплой воде (но не в горячей). Хранить мед рекомендуется в сухом и прохладном месте, избегая попадания солнечных лучей. Даже спустя несколько десятков лет мед может быть пригодным для употребления, если, конечно же, вы до этого не успеете его съесть!

В отличие от коричневого риса, в белом рисе не содержатся пресловутые масла, потому он при длительном хранении не становится горьким, е меняет свой вкус даже в течение тридцати лет. А вот на хранение коричневого риса выделено всего полгода.

Срока годности практически нет у белого уксуса. Если же после долгого хранения вы не решаетесь употреблять его в пищу в составе маринадов или прочих блюд, используйте его для различных хозяйственных целей. Для уборки белый уксус сгодится как свежий, так и спустя несколько лет хранения, ведь разницы нет никакой.

Натуральный экстракт ванили имеет в своем составе алкоголь. Благодаря этому он может в течение очень долгого времени сохранять свой аромат и свежесть.

Также никогда не портится соль, если вы правильно ее храните, используя плотную емкость, подальше от источников тепла. 

Сахар является отличным консервантом, и благодаря тому, что этот продукт сам долго не портится, он помогает сохранить свежими и другие продукты, останавливая размножение бактерий. Важно, как и при хранении соли, подобрать хорошую емкость. При хранении берегите сахар от насекомых, которые не прочь им полакомиться, и от влаги.

Также почти никогда не портится кукурузный крахмал. даже если в нем образуются комочки, на его особенностях это никоим образом не отражается.

Сушеные бобовые хранятся довольно долго. Старайтесь держать их в сухом месте, оберегая от вредителей и влаги.

Если вы любите кленовый сироп, для хранения можно отправить его в морозилку. Там он долго сохранит свою свежесть и вкус. 

Крепкие алкогольные напитки также практически не имеют срока годности. Спиртное необходимо плотно закрывать и держать в прохладном темном месте, и тогда оно точно не утратит в течение очень долгого времени своих качеств.

Платиновая Буковина

Ключові слова: срок годности продуктов, непортящиеся продукты

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Отправит первых туристов в космос в 2018 году В полет вокруг Луны уже в 2018 году могут отправиться первые космические туристы. Как отмечают в компании SpaceX, инициировавшей данный проект
- 01.03.2017 16:42
Украина и МВФ подписали обновленный меморандум Обновленный меморандум, согласно которому Украине будет выделен очередной транш, был подписан в среду, 1 апреля, с Международным валютным
- 01.03.2017 16:22
Ресторан М приглашает отпраздновать 8 марта! Приближается самый женственный праздник - Международный женский день 8 марта, который ассоциируется с наступлением весны и тепла.
- 01.03.2017 15:46
Переговоры ЕС о безвизе для Украины оценили положительно В Брюсселе сегодня состоялись внутренние переговоры о безвизе для Украины. Итоги триалога в Евросоюзе оценивают довольно положительно.
- 01.03.2017 15:36
Британец продает альпийский воздух Купить чистейших воздух из швейцарских Альп может любой желающий. Трехлитровая банка с горным воздухом обойдется ни много ни мало
- 01.03.2017 14:54
Витамин А поможет защитить кожу от меланомы Солнечный свет оказывает серьезное влияние на наш организм, и недооценивать его не стоит. Даже полученные давно солнечные ожоги могут
- 01.03.2017 14:15
Выходные Украине весной 2017 В распоряжении Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2016 года №850-р "О переносе рабочих дней" указаны государственные праздники и нерабочие дни на 2017 год
- 01.03.2017 13:27
Потери сторон в зоне АТО за сутки 28 02 2017 В течение прошедших суток на территории проведения АТО в результате боевых действий погибло двое украинских военнослужащих
- 01.03.2017 13:11
В Черновцах зафиксирован случай бешенства 25 02 2017 Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Черновицком горсовете 1 марта 2017 года провела заведание, посвященное случаю заболевания
- 01.03.2017 11:34
Россию призывают к бойкоту Евровидения-2017 в Киеве Одиозный депутат Государственной думы от Единой России Виталий Милонов написал генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту
- 01.03.2017 11:21

Всі новини