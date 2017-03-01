



Какие продукты никогда не испортятся - 01.03.2017 17:23

Мы привыкли к тому, что различные продукты имеют определенный срок годности. Зачастую о том, насколько долго может храниться тот или иной продукт или средство, можно узнать на упаковке. Однако есть такие продукты, котоыре практически не имеют срока годности, потому об их хранении можно не переживать, если соблюдаются правильные условия.

Настоящий мед почти никогда не испортится. Конечно, он может сменить консистенцию - засахариться, то есть, кристаллизироваться, немного поменять цвет и стать более густым. Чтобы вернуть меду прежнюю консистенцию, достаточно нагреть емкость с ним в теплой воде (но не в горячей). Хранить мед рекомендуется в сухом и прохладном месте, избегая попадания солнечных лучей. Даже спустя несколько десятков лет мед может быть пригодным для употребления, если, конечно же, вы до этого не успеете его съесть!



В отличие от коричневого риса, в белом рисе не содержатся пресловутые масла, потому он при длительном хранении не становится горьким, е меняет свой вкус даже в течение тридцати лет. А вот на хранение коричневого риса выделено всего полгода.

Срока годности практически нет у белого уксуса. Если же после долгого хранения вы не решаетесь употреблять его в пищу в составе маринадов или прочих блюд, используйте его для различных хозяйственных целей. Для уборки белый уксус сгодится как свежий, так и спустя несколько лет хранения, ведь разницы нет никакой.

Натуральный экстракт ванили имеет в своем составе алкоголь. Благодаря этому он может в течение очень долгого времени сохранять свой аромат и свежесть.

Также никогда не портится соль, если вы правильно ее храните, используя плотную емкость, подальше от источников тепла.

Сахар является отличным консервантом, и благодаря тому, что этот продукт сам долго не портится, он помогает сохранить свежими и другие продукты, останавливая размножение бактерий. Важно, как и при хранении соли, подобрать хорошую емкость. При хранении берегите сахар от насекомых, которые не прочь им полакомиться, и от влаги.

Также почти никогда не портится кукурузный крахмал. даже если в нем образуются комочки, на его особенностях это никоим образом не отражается.

Сушеные бобовые хранятся довольно долго. Старайтесь держать их в сухом месте, оберегая от вредителей и влаги.

Если вы любите кленовый сироп, для хранения можно отправить его в морозилку. Там он долго сохранит свою свежесть и вкус.

Крепкие алкогольные напитки также практически не имеют срока годности. Спиртное необходимо плотно закрывать и держать в прохладном темном месте, и тогда оно точно не утратит в течение очень долгого времени своих качеств.

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