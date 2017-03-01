Украина и МВФ подписали обновленный меморандум- 01.03.2017 16:22
Обновленный меморандум, согласно которому Украине будет выделен очередной транш, был подписан в среду, 1 апреля, с Международным валютным фондом. Согласно данному документу, Украина ожидает получить новы транш МВФ на сумму 17,5 миллиардов долларов по программе финансовой помощи.
В меморандум вписаны новые требования, выдвигаемые к Украине Международным валютным фондом.
Ранее замминистра финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что правительство находится на финишной прямой в вопросе подписания меморандума с МВФ. Пребывание Украины в программе МВФ, подчеркнула Маркарова, очень важно для иностранных инвесторов.
Напомним, что Международный валютный фонд перед этим в последний раз предоставлял Украине транш в конце 2016 года.
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