



Украина и МВФ подписали обновленный меморандум - 01.03.2017 16:22

Обновленный меморандум, согласно которому Украине будет выделен очередной транш, был подписан в среду, 1 апреля, с Международным валютным фондом. Согласно данному документу, Украина ожидает получить новы транш МВФ на сумму 17,5 миллиардов долларов по программе финансовой помощи.

В меморандум вписаны новые требования, выдвигаемые к Украине Международным валютным фондом.

Ранее замминистра финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что правительство находится на финишной прямой в вопросе подписания меморандума с МВФ. Пребывание Украины в программе МВФ, подчеркнула Маркарова, очень важно для иностранных инвесторов.

Напомним, что Международный валютный фонд перед этим в последний раз предоставлял Украине транш в конце 2016 года.

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