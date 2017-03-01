



Ресторан М приглашает отпраздновать 8 марта! - 01.03.2017 15:46

Приближается самый женственный праздник - Международный женский день 8 марта, который ассоциируется с наступлением весны и тепла.

Ресторан М рад поздравить представительниц прекрасного пола с этим замечательным праздником. По этому случаю в ресторане М состоится роскошное празднование, которое понравится всем гостям.

Бонирование столиков: тел. (095) 822-80-64, (050) 672-66-20

Вас ожидают праздничные декорации и специальная фотозона, а также профессиональный фотоотчет. Насладиться праздником поможет интересная шоу-программа, а также веселая живая музыка, выступление дуэта цимбалистов Musical Boys. В ресторане обновлен зал, ожидается открытие лаундж-зоны для максимально приятного и расслабленного отдыха.

Руководство ресторана подготовило приятный сюрприз для милых дам и не только - фуршет с 20:00 до 21:00.

Платиновая Буковина, Черновцы

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