Ресторан М приглашает отпраздновать 8 марта!- 01.03.2017 15:46
Приближается самый женственный праздник - Международный женский день 8 марта, который ассоциируется с наступлением весны и тепла.
Ресторан М рад поздравить представительниц прекрасного пола с этим замечательным праздником. По этому случаю в ресторане М состоится роскошное празднование, которое понравится всем гостям.
Бонирование столиков: тел. (095) 822-80-64, (050) 672-66-20
Вас ожидают праздничные декорации и специальная фотозона, а также профессиональный фотоотчет. Насладиться праздником поможет интересная шоу-программа, а также веселая живая музыка, выступление дуэта цимбалистов Musical Boys. В ресторане обновлен зал, ожидается открытие лаундж-зоны для максимально приятного и расслабленного отдыха.
Руководство ресторана подготовило приятный сюрприз для милых дам и не только - фуршет с 20:00 до 21:00.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 01.03.2017 17:23
- 01.03.2017 16:42
- 01.03.2017 16:22
- 01.03.2017 15:36
- 01.03.2017 14:54
- 01.03.2017 14:15
- 01.03.2017 13:27
- 01.03.2017 13:11
- 01.03.2017 11:34
- 01.03.2017 11:21