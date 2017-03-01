Переговоры ЕС о безвизе для Украины оценили положительно- 01.03.2017 15:36
В Брюсселе сегодня состоялись внутренние переговоры о безвизе для Украины. Итоги триалога в Евросоюзе оценивают довольно положительно.
В социальных сетях представители Европарламента и Еврокомиссии поделились своими впечатлениями от данных переговорах. Так, обсуждение вопроса визовой либерализации было названо весьма позитивным.
Еврокомиссар Димитрис Аврамопулос в своем Твиттере поприветствовал договоренность, которая была достигнута Советом Евросоюза и Европарламентом в вопросе отмена виз. Также он сообщил, что ожидает скорейшего утверждения данного вопроса.
Европарламентарий от Польши Михал Бони выступил с приветствием своей коллеги Марии Габриэль, отметил успешность проделанной ею работой над либерализацией визового режима Украины с Евросоюзом. Отметим, что именно Габриэль выступала с докладом об отмене виз.
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