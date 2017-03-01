Переговоры ЕС о безвизе для Украины оценили положительно

- 01.03.2017 15:36
Переговоры ЕС о безвизе для Украины оценили положительно

В Брюсселе сегодня состоялись внутренние переговоры о безвизе для Украины. Итоги триалога в Евросоюзе оценивают довольно положительно.

В социальных сетях представители Европарламента и Еврокомиссии поделились своими впечатлениями от данных переговорах. Так, обсуждение вопроса визовой либерализации было названо весьма позитивным.

Еврокомиссар Димитрис Аврамопулос в своем Твиттере поприветствовал договоренность, которая была достигнута Советом Евросоюза и Европарламентом в вопросе отмена виз. Также он сообщил, что ожидает скорейшего утверждения данного вопроса.

Европарламентарий от Польши Михал Бони выступил с приветствием своей коллеги Марии Габриэль, отметил успешность проделанной ею работой над либерализацией визового режима Украины с Евросоюзом. Отметим, что именно Габриэль выступала с докладом об отмене виз.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: безвиз с ЕС, безвизовый режим в Европу

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Какие продукты никогда не испортятся Мы привыкли к тому, что различные продукты имеют определенный срок годности. Зачастую о том, насколько долго может храниться тот или иной
- 01.03.2017 17:23
Отправит первых туристов в космос в 2018 году В полет вокруг Луны уже в 2018 году могут отправиться первые космические туристы. Как отмечают в компании SpaceX, инициировавшей данный проект
- 01.03.2017 16:42
Украина и МВФ подписали обновленный меморандум Обновленный меморандум, согласно которому Украине будет выделен очередной транш, был подписан в среду, 1 апреля, с Международным валютным
- 01.03.2017 16:22
Ресторан М приглашает отпраздновать 8 марта! Приближается самый женственный праздник - Международный женский день 8 марта, который ассоциируется с наступлением весны и тепла.
- 01.03.2017 15:46
Британец продает альпийский воздух Купить чистейших воздух из швейцарских Альп может любой желающий. Трехлитровая банка с горным воздухом обойдется ни много ни мало
- 01.03.2017 14:54
Витамин А поможет защитить кожу от меланомы Солнечный свет оказывает серьезное влияние на наш организм, и недооценивать его не стоит. Даже полученные давно солнечные ожоги могут
- 01.03.2017 14:15
Выходные Украине весной 2017 В распоряжении Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2016 года №850-р "О переносе рабочих дней" указаны государственные праздники и нерабочие дни на 2017 год
- 01.03.2017 13:27
Потери сторон в зоне АТО за сутки 28 02 2017 В течение прошедших суток на территории проведения АТО в результате боевых действий погибло двое украинских военнослужащих
- 01.03.2017 13:11
В Черновцах зафиксирован случай бешенства 25 02 2017 Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Черновицком горсовете 1 марта 2017 года провела заведание, посвященное случаю заболевания
- 01.03.2017 11:34
Россию призывают к бойкоту Евровидения-2017 в Киеве Одиозный депутат Государственной думы от Единой России Виталий Милонов написал генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту
- 01.03.2017 11:21

Всі новини