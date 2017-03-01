



Британец продает альпийский воздух - 01.03.2017 14:54

Купить чистейших воздух из швейцарских Альп может любой желающий. Трехлитровая банка с горным воздухом обойдется ни много ни мало - в 247 долларов. Такую бизнес-идею решил реализовать британец Джон Грин. который сейчас живет в швейцарском Базеле.

По более приемлемым ценам можно прикупить горный воздух в меньшей таре. Так, поллитровая бутылка с воздухом будет стоить 97 долларов, и 167 долларов - воздух в литровой емкости.

Помимо стеклянной банки и, собственно, воздуха, покупатели получают сертификат качества и GPS-координаты места в горах, где был осуществлен забор воздуха. Свой товар Грин позиционирует как наилучший подарок для любого человека, у которого уже есть все. Приятно, что за доставку столь необычного товара доплачивать не нуэно - стоимость путешествия воздуха до его покупателя уже учтена в стоимости.

Грин отметил, что на продажах воздуха он намерен не только заработать денег. 25% от продаж он намерен отправлять благотворительной организации World Vision, которая предоставляет гуманитарную помощь по всему миру.

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