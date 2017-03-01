



Витамин А поможет защитить кожу от меланомы - 01.03.2017 14:15

Солнечный свет оказывает серьезное влияние на наш организм, и недооценивать его не стоит. Даже полученные давно солнечные ожоги могут в будущем дать о себе знать, причем, далеко не самым приятным способом.

На коже могут возникать карциномы или меланомы - злокачественные образования, главной причиной появления которых является как раз интенсивное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей. А теперь стоит задуматься о том, как много мы уделяем внимания защите кожи от солнца, причем, не только летом, но и в любое другое время года.

Загорать нужно безопасно - ухаживая за кожей с помощью косметики с солнцезащитным фактором, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Ультрафиолетовое излучение солнечного света обладает накомительным эффектом. Это означает, что любители темной и загорелой кожи могут испытать на себе неприятные последствия излишнего увлечения солнцем спустя многие годы.

Согласно статистическим данным, в 4 раза за последние 30 лет увеличилось количество заболеваний меланомой, которая представляет собой наиболее опасную форму рака кожи.

Но примечательным является тот факт, что болезнь может поразить даже тех людей, которые не злоупотребляют загаром.

Для того, чтобы обезопасить себя и свою кожу, необходимо соблюдать профилактические меры. В числе главных рекомендаций - регулярно употреблять ретинол, то есть, жирорастворимый витамин А. Согласно данным исследвоания, регулярный прием ретинола ацетата или ретинола пальмитата по меньшей мере на 40% снижает риск развития меланомы.

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