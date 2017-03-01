



Выходные Украине весной 2017 - 01.03.2017 13:27

В распоряжении Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2016 года №850-р "О переносе рабочих дней" указаны государственные праздники и нерабочие дни на 2017 год.



Стоит отметить, весной 2017 года граждан Украины ожидаются следующие праздничные дни, которые не будут рабочими. Это Международный женский день 8 марта, Пасха 16 апреля с традиционным выходным на следующий день, 17 апреля, День международной солидарности трудящихся - 1 и 2 мая, День победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая. Было решено объединить День победы с предшествующими выходными. Потому 8 мая - День памяти и примирения - также будет выходным днем. Этот рабочий день было решено перенести на следующую субботу, 13 мая.

Остальные праздники приходятся на будние дни, потому вопрос о переносе рабочих дней не поднимался.

Напомним, что рекомендации Кабмина согласно с вышеуказанным распоряжением о переносе рабочих дней касаются предприятий с 5-дневной рабочей неделей и 2 выходными днями.

Ранее сообщалось о том, что Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене празднования в Украине Международного женского дня, мотивируя это советской традицией празднования. Однако этот день также отмечается ООН, является государственным праздником и официальным выходным в 14 странах мира.

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