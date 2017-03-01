



Потери сторон в зоне АТО за сутки 28 02 2017 - 01.03.2017 13:11

В течение прошедших суток на территории проведения АТО в результате боевых действий погибло двое украинских военнослужащих. Также сообщается о четырех раненных.

Такую информацию на брифинге озвучил спикер Минобороны Украины по вопросам антитерористической операции Андрей Лысенко.

В свою очередь, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук сообщил, что силы террористов также несут потери.

В частности, боевики "ЛНР" - 2го армейского корпуса потеряли минометное подразделение, уничтоженное 120-мм миной. В результате артиллерийской перестрелки между сторонами конфликта были ликвидированы 2 боевика, тяжелые ранения получили по меньшей мере четверо со стороны террористов. Перестрелка имела место на участке между населенными пунктами Алмазная и Калиново.

Тымчук также отметил, что на территорию Донбасса с целью осущетсвить докомплектацию, а также повысить боевые возможности террористов, на Донбасс с территории РФ были переброшены две бригады спецназа ГРУ, которые базируются в Тамбове и Молькино.

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