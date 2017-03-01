Россию призывают к бойкоту Евровидения-2017 в Киеве

- 01.03.2017 11:21
Россию призывают к бойкоту Евровидения-2017 в Киеве

Одиозный депутат Государственной думы от Единой России Виталий Милонов написал генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту письмо, в котором призывает к бойкоту международного конкурса Евровидение-2017. Милонов резко высказывается о конкурсе, который в нынешнем году состоится в мае в столице Украины.

Милонов в своем обращении заявляет, что Украина демонстрирует русофобскую и антироссийскую политику, что является весомой причиной для бойкота конкурса. В отношении властей Киева чиновник высказался, назвав их "преступной людоедской хунтой". По его совам, российски бизнес в Украине притесняется, повергается дискриминации, и мужчины из РФ не имеют возможности свободно посещать Украину. Милонов также в своем письме отметил, что украинские спецслужбы предпринимали неоднократные попытки организовать в Крыму диверсии.

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В связи со всем вышеперечисленным депутат Госдумы призвал гендиректора Первого канала проявить гражданскую бдительность и патриотизм, отказавшись от трансляции конкурса. Милонов также призвал не отправлять на Евровидение в Киев российских артистов.

Примечательно, что ранее Филипп Киркоров также положительно отзывался об отказе от участия России от Евровидения-2017. По его словам, с Россией на конкурсе сводят счеты, потому ехать на Евровидение, где их страну не ждут, не имеет смысла.

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