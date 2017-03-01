



Обнова-фест 2017 состоится 4 июня - 01.03.2017 10:57

Традиционный этнодуховный фестиваль Обнова-фест в нынешнем году будет по счету уже девятым. Организаторы уже сообщают, когда состоятся праздничные мероприятия в рамках фестиваля.

Как обычно, Обнова-фест в Черновцах проводится на Троицу - на Зеленые праздники, то есть, 4 июня.

Один из представителей организаторов фестиваля Марьян Лазарук о дате проведения Обнова феста-2017 написал на своей странице в Facebook. Также он призвал участников и партеров отправлять свои заявки по участию на электронную почту obnovafest@gmail.com

Напомним, Обнова-Фест проводится в Черновцах на территории областного музея народной архитектуры и быта - музея под открытым небом. Это целый комплекс мероприятий, который включает в себя различные мастер-классы, праздничные ярмарки, литературные чтения, представление заведений ресторанного хозяйства, а также праздничный концерт и многое другое. Программу фестиваля Обнова-фест 2017, а также участники будут известны позднее. Следите за обновлениями на нашем сайте.

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