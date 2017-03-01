



YouTube запускает сервис онлайн-ТВ - 01.03.2017 10:51

Популярный видеохостинг YouTube в ближайшее время запустит онлайн-телевидение. На запуск новой функции уйдет ориентировочно несколько месяцев.

Как отмечают представители YouTube, абонентская плата за пользование услугой онлайн-телевидения составит в месяц 35 долларов.

Сначала YouTube TV заработает на территории США и будет включать в себя четвре основных вещательных сети страны. Кроме того, пользователи получат доступ к каналам кабельного телевидения. За месячную оплату в размере 35 долларов можно подключить до шести аккаунтов.

Пока что не уточняется, будет ли работать данная функция в будущем в других странах. Однако не отметить развитие и прогресс YouTube нельзя - в сутки видео на хостинге просматривают до миллиарда часов просмотра, и это рекордный показатель.

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