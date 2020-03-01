С 1 марта в Украине дорожает элекричество

- 01.03.2017 09:16
С 1 марта в Украине дорожает элекричество

С 1 марта для украинских потребителей повышаются тарифы на электроэнергию. Теперь стоимость 1 кВт/час составит 90 копеек, о чем сообщают в Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Так, при потреблении до 100 кВт/ч в месяц каждый киловатт обойдется в 90 копеек. Использованные сверх указанной нормы киловатты будут стоить 1,68 гривны. До этого действовали тарифы, установленные с 1 сентября, при которых по первому тарифу цена составляла 71,4 копейки, а по второму - 1,638 гривны за 1 кВт/час.

На технические цели электроэнергия отпускается по тарифу 1,4 гривны за кВт/час - это электричество, используемое для освещения дворов, лифтов, лестничных влощадок, садовых обществах, дачно-строительных кооперативах и т.д.

Что касается поставок элеткричества для промышленности, то для них энергоресурс наоборот подешевеет. При потреблении по тарифу первого класса напряжения - от 35 кВ и выше - цена будет ниже на 1,1%.  На 1,4% снизится тариф для потребителей второго класса напряжения - менее 35 кВ. Оптово-рыночные тарифы на электрическую энергию должны снизиться на 15,2% в среднем.

Платиновая Буковина

Ключові слова: цены на электричество, электричество новые тарифы с 1 03 2017

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