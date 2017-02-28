На Буковине снова обнаружили взрывоопасный предмет- 28.02.2017 16:45
В лесу на территории Хотинсокго района в понедельник, 27 февраля, житель села Коленковцы обнаружил предмет, похожий на взрывоопасный.
Буковинец немедленно обратился в службу спасения и сообщил об опасной находке.
Команда пиротехников, прибывшая на место, установила, что мужчина обнаружил артиллерийский снаряд, который относится к временам Первой Мировой войны. Снаряд изъяли и обезвредили в установленном порядке.
Сотрудники Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины напоминают - при обнаружении подобных предметов следует отгородить место находки с помощью подручных средств, рекомендуется использовать яркие и заметные цвета. После этого нужно немедленно обратиться в службу спасения по номеру 101. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно обезвредить, разобрать или перенести опасные предметы.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 28.02.2017 17:03
- 28.02.2017 16:28
- 28.02.2017 16:03
- 28.02.2017 15:47
- 28.02.2017 14:41
- 28.02.2017 14:24
- 28.02.2017 13:35
- 28.02.2017 12:13
- 28.02.2017 12:03
- 28.02.2017 11:51