



На Буковине снова обнаружили взрывоопасный предмет - 28.02.2017 16:45

В лесу на территории Хотинсокго района в понедельник, 27 февраля, житель села Коленковцы обнаружил предмет, похожий на взрывоопасный.

Буковинец немедленно обратился в службу спасения и сообщил об опасной находке.

Команда пиротехников, прибывшая на место, установила, что мужчина обнаружил артиллерийский снаряд, который относится к временам Первой Мировой войны. Снаряд изъяли и обезвредили в установленном порядке.

Сотрудники Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины напоминают - при обнаружении подобных предметов следует отгородить место находки с помощью подручных средств, рекомендуется использовать яркие и заметные цвета. После этого нужно немедленно обратиться в службу спасения по номеру 101. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно обезвредить, разобрать или перенести опасные предметы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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