



На Сицилии началось извержение вулкана Этна (видео) - 28.02.2017 16:28

В течение восьми месяцев продолжалось относительное затишье, и вот самый крупный и самый активный вулкан Европы Этна вновь пробудился. На острове Сицилия, где находится вулкан, слышны взрывы, вулкан начал выбрасывать целые столбы искр и пепла, а также яркие фонтаны лавы.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии 28 февраля сообщил, что вулкан начал извержение, в связи с чем в указанном регионе существует оргомный риск для самолетов.

Вид на извергающийся вулкан открывается из курортного города Таормина, а также из города Катания, что может заинтересовать туристов.

Отметим, что вулкан Этна в последний раз проявлял активность в мае 2016 когда, когда выбросил в небо пепел и лаву.

На сегодняшний день Этна представляет собой самый высокий в Европе действующий вулкан. Извергается он регулярно в течение всей современной истории. Во время извержения высота вулкана может изменяться, и сейчас она составляет около 3,2 тысяч метров.

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