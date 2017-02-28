



Samsung и Apple подписали контракт о сотрудничестве - 28.02.2017 15:47

В разработке нового смартфона Apple iPhone 8 примет участие компания Samsung. Доля сотрудничества южнокорейской компании будет состоять в разработке гибкого OLED-дисплея для новинки.

Предполагается, что американцы продемонстрируют новый смартфон уже осенью 2017 года. Предыдущие версии iPhone так и будут поставляться на рынок с LCD-дисплеями, в то время как iPhone 8 будет оснащен изогнутым по бокам безрамочным дисплеем, созданным по технологии OLED. Стоит отметить, что только Samsung на настоящий момент занимается производством качственных OLED-дисплеев. По этой причине в Apple решили инициировать сотрудничество с Samsung.

Компании уже подписали котракт о сотрудничестве. Согласно официальному документу, Samsung обязывается осуществить поставки OLED-дисплеев для новых айфонов на сумму, превышающую 11 миллиардов долларов.

Примечательно, что в нынешнем году с выхода первого iPhone исполняется ровно 10 лет, потому новый гаджет купертиновцы явно намерены приурочить к этому юбилею. Предположительно, новинка должна кардинально отличаться от предшественников. Согласно прогнозам, iPhone получит безрамочный экран, загнутый по бокам, фронтальную камеру, которая ползволит снимать трехмерные селфи, а также осуществлять идентификацию пользователя по радужной оболочке глаза. также сообщается о новой технологии беспроводной зарядки и многих других нововведениях.

Предположительно новинка будет стоить в районе 1000 долларов, как утверждают специалисты.

Платиновая Буковина

Всі новини