



Авдеевка сильнее всего обстреливается боевиками - 28.02.2017 14:41

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко выступил на брифинге и отметил, что эпицентром боевых действий на Донбассе по-прежнему остается Авдеевка, по которой террористы продолжают вести активный обстрел.

Так, огонь по Авдеевке и пригородам осуществлялся в течение прошлых суток с небольшими интервалами, начиная с 6:00 утра и до 23:00.

В районе Авдеевки обстрелы - наиболее интенсивные. На рубежах, отметил Лысенко, обстрел осуществлялся практически 12 часов. Боевики применяли легкое вооружение, танки, а также минометы различных калибров. В целом, за прошлые сутки в сторону Авдеевки было выпущего 50 танковых снарядов и 135 мин различного калибра.

Обстрел тановыми орудиями также привел к разрушению капитального здания, а также металлоконструкций на позиции "Шахта-Бутовка". Здесь, как отмечается, боевые действия ведутся регуляно, и в конце января текущего года ситуация обострилась. Боевики располагаются на территории соседнего села Спартак, откуда и ведется танковый обстрел.

В течение прошлых суток 27 февраля террористы осуществляли обстрелы в районе Светлодарской дуги, на Горловском периметре, а также в районе Донецкого аэропорта. Порядка ста мин было выпущено по позициям сил АТО в районе Светлодарской дуги. Легкое вооружение использовалось боевиками при обстрелах позиций в районе Горловки. Обстрелы из танкового орудия осуществлялись террористами в Водяном.

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