Евровидение-2017: самое популярное по количеству билетов шоу- 28.02.2017 14:24
Свыше 15 тысяч билетов уже было продано на международный песенній конкурс Евровидение, который в нынешнем году состоится в Киеве. По информации телеканала UА:Первый, большая часть проданных билетов приходится на генеральную репетицию финальной части шоу.
В сообщении телеканала отмечается, что на репетицию финала был продан 4361 билет. Собственно, репетиция большого финала состоится 13 мая в 14:00.
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Ниже предлагаем ознакомиться на распределение проданных билетов в соответствии с концертами Евровидения:
285 билетов - 8 мая, вторая генеральная репетиция первого полуфинала;
499 билетов - 9 мая, третья генеральная репетиция первого полуфинала;
1464 билета - 9 мая, первый полуфинал;
298 билетов - 10 мая, вторая генеральная репетиция второго полуфинала;
1294 билета - 11 мая, третья генеральная репетиция второго полуфинала;
1974 билета - 11 мая, второй полуфинал;
2574 билета - 12 мая, вторая генеральная репетиция финала;
2206 билетов - 13 мая, финальное шоу Евровидения.
Большую часть из общего количества проданных билетов - 52% - приобрели в Украине. В Европе же больше всего билеты на Евровидение приходятся на Германию - 12%.
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