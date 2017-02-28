



Евровидение-2017: самое популярное по количеству билетов шоу - 28.02.2017 14:24

Свыше 15 тысяч билетов уже было продано на международный песенній конкурс Евровидение, который в нынешнем году состоится в Киеве. По информации телеканала UА:Первый, большая часть проданных билетов приходится на генеральную репетицию финальной части шоу.

В сообщении телеканала отмечается, что на репетицию финала был продан 4361 билет. Собственно, репетиция большого финала состоится 13 мая в 14:00.

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Ниже предлагаем ознакомиться на распределение проданных билетов в соответствии с концертами Евровидения:

285 билетов - 8 мая, вторая генеральная репетиция первого полуфинала;

499 билетов - 9 мая, третья генеральная репетиция первого полуфинала;

1464 билета - 9 мая, первый полуфинал;

298 билетов - 10 мая, вторая генеральная репетиция второго полуфинала;

1294 билета - 11 мая, третья генеральная репетиция второго полуфинала;

1974 билета - 11 мая, второй полуфинал;

2574 билета - 12 мая, вторая генеральная репетиция финала;

2206 билетов - 13 мая, финальное шоу Евровидения.

Большую часть из общего количества проданных билетов - 52% - приобрели в Украине. В Европе же больше всего билеты на Евровидение приходятся на Германию - 12%.

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