Ученые изобрели способ стирания памяти

- 28.02.2017 13:35
Ученые изобрели способ стирания памяти

В Тоямском университете, Япония, ученые изобрели особую технику, которая позволяет удалять память через активацию и деактивацию отдельных участков головного мозга. Оказывая влияние на определенные участки мозга, лазер способствует разрыву связи между реальностью и событиями, которые имели место в прошлом. Таким образом, ученым удалось научиться отключать нейроны, которые связаны с определенными воспоминаниями.

Испытания пока что проводились с подопытными животными. В ближайшему будущем ожидается применение данной технологии в отношении людей - в частности, чтобы избавить их от негативной информации и неприятных воспоминаний.

Определенные воспоминания могут давить на человека, приводить к психическим травмам. Это может быть авария, убийство, изнасилование, нападение, потеря близкого человека и так далее. Несмотря на то, что человек пытается забыть то, что пришлось пережить, воспоминания все равно возвращаются, вспоминаются, они могут повторяться даже во сне. Это может привести к депрессии, расстройствам сна, а в некоторых случаях - вплоть до серьезных нервных расстройств. Психотерапевты в работе с пациентами стремятся дедраматизировать такие события. То есть, сцена отображается в памяти, однако жертва в ней уже выглядит не как участник, а как свидетель, играя активную роль. В этом случае есть возможность, что человек сможет избавиться от кошмаров, однако ему все же приходится снова переживать трагические события. 

Так, ученые предложили обратиться к оптогенетике, чтобы избавляться от плохих воспоминаний. Данный способ подразумевает использование световых пучков, чтобы оказывать воздействие на отдельные участки мозга с воспоминаниями. Одни из участков могут активироваться, другие же, наоборот, - отключаться.

Ученые отмечают, что отдельные нейроны головного мозга достаточно сильно связываются между собой в стрессовых ситуациях. Мозг же распределяет собранную в нем информацию в соответствии со значимостью и эмоциональной силой. Поэтому быстро теряются и забываются малозначимые эпизоды из нашей жизни, которые носят нейтральную эмоциональную окраску. В то же время спустя долгие годы события с сильной эмоциональной окраской могут быть такими же яркими, как если бы их пережили вчера. И такие воспоминания могут быть как хорошими, так и плохими, и последние могут ранить по-прежнему сильно.

Исследователи утвреждают, что в будущем будет возможно так же легко удалять негативные воспоминания, как и избавляться от кадров с цифрового фотоаппарата или смартфона. теперь ученым потребуется время и годы испытаний, чтобы выяснить, какое количество света от лазера будет достаточным, чтобы стирать ненужную нам память.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: стирание памяти, как избавиться от негативных воспоминаний

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине с визитом - министры иностранных дел Великобритании и Польши В Украину с визитом 1 марта прибудут министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский и его британский коллега Борис Джонсон. Такую информацию
- 28.02.2017 17:03
На Буковине снова обнаружили взрывоопасный предмет В лесу на территории Хотинсокго района в понедельник, 27 февраля, житель села Коленковцы обнаружил предмет, похожий
- 28.02.2017 16:45
На Сицилии началось извержение вулкана Этна (видео) В течение восьми месяцев продолжалось относительное затишье, и вот самый крупный и самый активный вулкан Европы
- 28.02.2017 16:28
Сколько обанктротившиеся банки должны украинцам В ликвидируемых в Украине банках в общей сложности долг перед вкладчиками составляет порядка 243 миллиардо
- 28.02.2017 16:03
Samsung и Apple подписали контракт о сотрудничестве В разработке нового смартфона Apple iPhone 8 примет участие компания Samsung. Доля сотрудничества южнокорейской компании будет состоять в разработке гибкого OLED-дисплея
- 28.02.2017 15:47
Авдеевка сильнее всего обстреливается боевиками Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко выступил на брифинге и отметил, что эпицентром боевых действий на Донбассе по-прежнему
- 28.02.2017 14:41
Евровидение-2017: самое популярное по количеству билетов шоу Свыше 15 тысяч билетов уже было продано на международный песенній конкурс Евровидение, который в нынешнем году состоится в Киеве. По информации телеканала
- 28.02.2017 14:24
Арест Ефремова продлили до 28 марта Бывшему главе фракции "Партия регионов" Александру Ефремову было решено продлить арест до 28 апреля. Такое решение вынес
- 28.02.2017 12:13
Буковинец выиграл золото чемпионата мира по смешанным единоборствам Буковинец Виктор Сафронюк, который активно занимается смешаными единоборствами ММА, принял участие в чемпионате мира среди юниоров
- 28.02.2017 12:03
Караченцов попал в ДТП ровно спустя 12 лет Известный советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов попал в автомобильную аварию в Подмосковье, в поселке Загорянский.
- 28.02.2017 11:51

Всі новини