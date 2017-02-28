



Ученые изобрели способ стирания памяти - 28.02.2017 13:35

В Тоямском университете, Япония, ученые изобрели особую технику, которая позволяет удалять память через активацию и деактивацию отдельных участков головного мозга. Оказывая влияние на определенные участки мозга, лазер способствует разрыву связи между реальностью и событиями, которые имели место в прошлом. Таким образом, ученым удалось научиться отключать нейроны, которые связаны с определенными воспоминаниями.

Испытания пока что проводились с подопытными животными. В ближайшему будущем ожидается применение данной технологии в отношении людей - в частности, чтобы избавить их от негативной информации и неприятных воспоминаний.

Определенные воспоминания могут давить на человека, приводить к психическим травмам. Это может быть авария, убийство, изнасилование, нападение, потеря близкого человека и так далее. Несмотря на то, что человек пытается забыть то, что пришлось пережить, воспоминания все равно возвращаются, вспоминаются, они могут повторяться даже во сне. Это может привести к депрессии, расстройствам сна, а в некоторых случаях - вплоть до серьезных нервных расстройств. Психотерапевты в работе с пациентами стремятся дедраматизировать такие события. То есть, сцена отображается в памяти, однако жертва в ней уже выглядит не как участник, а как свидетель, играя активную роль. В этом случае есть возможность, что человек сможет избавиться от кошмаров, однако ему все же приходится снова переживать трагические события.

Так, ученые предложили обратиться к оптогенетике, чтобы избавляться от плохих воспоминаний. Данный способ подразумевает использование световых пучков, чтобы оказывать воздействие на отдельные участки мозга с воспоминаниями. Одни из участков могут активироваться, другие же, наоборот, - отключаться.

Ученые отмечают, что отдельные нейроны головного мозга достаточно сильно связываются между собой в стрессовых ситуациях. Мозг же распределяет собранную в нем информацию в соответствии со значимостью и эмоциональной силой. Поэтому быстро теряются и забываются малозначимые эпизоды из нашей жизни, которые носят нейтральную эмоциональную окраску. В то же время спустя долгие годы события с сильной эмоциональной окраской могут быть такими же яркими, как если бы их пережили вчера. И такие воспоминания могут быть как хорошими, так и плохими, и последние могут ранить по-прежнему сильно.

Исследователи утвреждают, что в будущем будет возможно так же легко удалять негативные воспоминания, как и избавляться от кадров с цифрового фотоаппарата или смартфона. теперь ученым потребуется время и годы испытаний, чтобы выяснить, какое количество света от лазера будет достаточным, чтобы стирать ненужную нам память.

Платиновая Буковина

Всі новини