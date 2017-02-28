



Арест Ефремова продлили до 28 марта - 28.02.2017 12:13

Бывшему главе фракции "Партия регионов" Александру Ефремову было решено продлить арест до 28 апреля. Такое решение вынес Старобельский районный суд Луганской области.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокурора Кожуховского. Отметим, что до этого суд назначил срок ареста экс-регионала до 17 марта.

Александра Ефремова обвиняют в сепаратизме, а также в содействии созданию незаконного формирования "ЛНР". Следующее заседание Старобельский районный суд Луганской области по делу Ефремова проведет 13 марта. После рассмотрение дела будет осуществляться ежедневно - с 14 по 17 марта, а также с 21 по 23 марта. Заседание 28 февраля было завершено ввиду отсутствия некоторых участников процесса, а также необходимости подготовить стороной защиты некоторых документов. в

Напомним, Ефремов обвиняется в содействии организации захвата здания Луганской облгосадминистрации, в соответствии с частью 3 статьи 27, а также статьей 341 Уголовного кодекса Украины. Также его обвиняют в пособничестве при захвате в Луганской области местного Управления СБУ - в соответствии с часть 5 статьи 27, а также статьи 341 Уголовного кодекса Украины. Также обвинение касается осуществления умышленных действий с целью изменить границы территории и государственной границы Украины лицом, которое является представителем властей, по предварительному сговору группой лиц, в результате чего имели место тяжелые последствия - в соответствии с частью 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Экс-регионала также обвиняют в организации, содействии созданию, а также деятельности террористической организации "Луганская народная республика", что описано в части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в соответстии с часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса, Ефремов обвиняется в государственной измене.

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