Арест Ефремова продлили до 28 марта

- 28.02.2017 12:13
Арест Ефремова продлили до 28 марта

Бывшему главе фракции "Партия регионов" Александру Ефремову было решено продлить арест до 28 апреля. Такое решение вынес Старобельский районный суд Луганской области.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокурора Кожуховского. Отметим, что до этого суд назначил срок ареста экс-регионала до 17 марта.

Александра Ефремова обвиняют в сепаратизме, а также в содействии созданию незаконного формирования "ЛНР". Следующее заседание Старобельский районный суд Луганской области по делу Ефремова проведет 13 марта. После рассмотрение дела будет осуществляться ежедневно - с 14 по 17 марта, а также с 21 по 23 марта. Заседание 28 февраля было завершено ввиду отсутствия некоторых участников процесса, а также необходимости подготовить стороной защиты некоторых документов. в 

Напомним, Ефремов обвиняется в содействии организации захвата здания Луганской облгосадминистрации, в соответствии с частью 3 статьи 27, а также статьей 341 Уголовного кодекса Украины. Также его обвиняют в пособничестве при захвате в Луганской области местного Управления СБУ - в соответствии с часть 5 статьи 27, а также статьи 341 Уголовного кодекса Украины. Также обвинение касается осуществления умышленных действий с целью изменить границы территории и государственной границы Украины лицом, которое является представителем властей, по предварительному сговору группой лиц, в результате чего имели место тяжелые последствия - в соответствии с частью 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Экс-регионала также обвиняют в организации, содействии созданию, а также деятельности террористической организации "Луганская народная республика", что описано в части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в соответстии с часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса, Ефремов обвиняется в государственной измене.

Платиновая Буковина

Ключові слова: суд над Ефремовым, обвинение александра ефремова

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине с визитом - министры иностранных дел Великобритании и Польши В Украину с визитом 1 марта прибудут министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский и его британский коллега Борис Джонсон. Такую информацию
- 28.02.2017 17:03
На Буковине снова обнаружили взрывоопасный предмет В лесу на территории Хотинсокго района в понедельник, 27 февраля, житель села Коленковцы обнаружил предмет, похожий
- 28.02.2017 16:45
На Сицилии началось извержение вулкана Этна (видео) В течение восьми месяцев продолжалось относительное затишье, и вот самый крупный и самый активный вулкан Европы
- 28.02.2017 16:28
Сколько обанктротившиеся банки должны украинцам В ликвидируемых в Украине банках в общей сложности долг перед вкладчиками составляет порядка 243 миллиардо
- 28.02.2017 16:03
Samsung и Apple подписали контракт о сотрудничестве В разработке нового смартфона Apple iPhone 8 примет участие компания Samsung. Доля сотрудничества южнокорейской компании будет состоять в разработке гибкого OLED-дисплея
- 28.02.2017 15:47
Авдеевка сильнее всего обстреливается боевиками Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко выступил на брифинге и отметил, что эпицентром боевых действий на Донбассе по-прежнему
- 28.02.2017 14:41
Евровидение-2017: самое популярное по количеству билетов шоу Свыше 15 тысяч билетов уже было продано на международный песенній конкурс Евровидение, который в нынешнем году состоится в Киеве. По информации телеканала
- 28.02.2017 14:24
Ученые изобрели способ стирания памяти В Тоямском университете, Япония, ученые изобрели особую технику, которая позволяет удалять память через активацию и деактивацию
- 28.02.2017 13:35
Буковинец выиграл золото чемпионата мира по смешанным единоборствам Буковинец Виктор Сафронюк, который активно занимается смешаными единоборствами ММА, принял участие в чемпионате мира среди юниоров
- 28.02.2017 12:03
Караченцов попал в ДТП ровно спустя 12 лет Известный советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов попал в автомобильную аварию в Подмосковье, в поселке Загорянский.
- 28.02.2017 11:51

Всі новини