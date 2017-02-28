



Буковинец выиграл золото чемпионата мира по смешанным единоборствам - 28.02.2017 12:03

Буковинец Виктор Сафронюк, который активно занимается смешаными единоборствами ММА, принял участие в чемпионате мира среди юниоров.

Как стало известно, соревнования проходили в российском городе Ярославле.

Буковинец Сафронюк одержал победу над российским бойцов Ильей Иващенко, что принесло ему золотую медаль турнира.

Стоит отметить, что украинская сборная на Чемпионате мира среди юниоров по смешанным единоборствам в общем зачете заняла второе место, завоевав 9 медалей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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