Караченцов попал в ДТП ровно спустя 12 лет

- 28.02.2017 11:51
Караченцов попал в ДТП ровно спустя 12 лет

Известный советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов попал в автомобильную аварию в Подмосковье, в поселке Загорянский.

Происшествие случилось накануне, примерно в 18:30 по киевскому времени.

Как стало известно, Караченцов вместе с родственниками направлялись домой с дачи. На проезжей части его автомобильToyota Highlander столкнулся с грузовым авто "Газель". Пассажиры иномарки - а именно актер с родственницей, а также ехавшей вместе с ними медсестро, получили в результате ДТП черепно-мозговые травмы. Их немедленно гопитализировали в ближайшее медучреждение.

Стоит отметить, что в 2005 году, практически 12 лет назад, в ночь с 27 на 28 февраля Караченцов также отправлялся на своем автомобиле с дачи, и также попал в аварии. Он ехал на большой скорости, не пристегнувшись ремнем, и тогда дорога была очень скользкой. В ДТП он получил серьезные травмы, которые не позволили ему вернуться на сцену. Около месяца артист пробыл в коме. Ему провели несколько серьезных операций, в том числе - трепанацию черепа и операцию на головном мозге.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Николай Караченцов авария, ДТП Караченцов 27 02 2017

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