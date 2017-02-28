



Магнитные бури на март 2017 - 28.02.2017 10:48

Несмотря на то, что солнечная активность сейчас не столь высокая, как в прошлом году, возникновение черных пятен на поверхности Солнца все же не исключается. А это означает, что магнитные бури также продолжатся. Как отмечают специалисты, в марте нынешнего года ожидается существленная активность на Солнце, что может привести к выбросу солнечного вещества в сторону Земли.

Предлагаем ознакомиться с календарем магнитных бурь на март 2017 года.

Так, колебания геомагнитного поля Земли в связи с солнечной активностью возможны в следующие дни: 3-5, 15, 17, 19, 22, 23, 30 и 31 марта.

Магнитные бури прогнозирубтся на 1, 2, 16, 24, 25, 27-29 февраля.

Максимально осторожными и внимательными к своему здоровью должны быть люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, а также все, кто относится к категории метеозависимых. В дни магнитных бурь возможна повышенная раздражительность, слабость, бессонница, головные боли, обострение болезней. Стоит избегать в эти дни стрессовых ситуаций, не перенапрягаться и не вовлекаться в конфликты.

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