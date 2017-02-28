



В Калифорнии самолет упал на жилые дома - 28.02.2017 10:24

В американском городе Риверсайд, штат Калифорния, 27 февраля в жилом районе произошло крушение самолета. В результате авиакатастрофы погибло четверо человек.

Отметим, что самолет Cessna 310 упал на два жилых дома в Риверсайде, и само судно развалилось дна две части, о чем рассказывают представители службы пожарной охраны. Катастрофа произошла на расстоянии полумили от аэропорта Риверсайда. Об этом сообщил Ян Грегор, официальный представитель Федерального управления гражданской авиации

На момент крушения в самолете находилось пятеро членов семьи - двое взрослых и трое детей-подростков. Во время крушения воздушного судна девушка выпала из самолета, в результате чего ей посчастливилось остаться в живых.

Как стало известно, самолет вылетел из городского аэропорта Риверсайд и отправлялся в сторону Сан-Хосе.

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