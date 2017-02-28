



Перевозчики-нарушители получили предупреждения о разрыве контрактов - 28.02.2017 09:44

Письма о намерении разорвать соглашения были разосланы девяти черновицким перевозчикам, которые обслуживают 19 автобусных маршрутов. Досрочное прекращение договоров запланировано на 1 апреля. Что касается остальных перевозчиков, транспорт которых регулярно работает на маршрутах, то им были высланы письма с предупреждениями о срочном предоставлени открытого доступа к данным gps, а также о срочном устранении неудобств для пассажиров.

В Черновцах на прошлой неделе перевозчики спровоцировали проблемы с транспортом - большинство из них без предупреждения выпустили на маршруты намеренно значительно меньшее количество автобусов, чем обычно. Было установлено, что из запланированны 241 автобусов в Черновцах 24 февраля работало 154 автомобиля. 58,2% - таким был средний процент обеспечения автобусами маршрутов по состоянию на 25 февраля (51 из 92 на 29 проверенных маршрутах), 26 февраля - 64,6% (62 из 114 запланированных автобусов на 36 проверенных маргрутах), 27 февраля - 70% (96 из 145 автобусов на 37 маршрутах).

По факту всех выявленных нарушений были составлены акты.

Отметим, что с перевозчиками были подписаны соглашения, согласно которым перевозчик должен предоставлять услуги перевозок в соответствии с установленными тарифами, расписаниями движения. Также на городских маршрутах должно быть обеспечено не менее 95% автобусов, и о приостановке выполнения перевозок ввиду неблагоприятных погодных и дорожных условий, проичих форс-мажорных обстоятельств необходимо предупреждать. Без соглашения перевозчик не должен менять количество графиков, интервал движения, транспорт на маршрутах, а также режим работы. Перевозчики обязаны соблюдать надлежащий санитарноев, внешнее и внутреннее состояние транспорта, осуществлять посадку и высадку пассажиров исключительно на остановках. Водителям запрещено курить за рулем, включать громко музыку во время осуществления перевозок. также запрещено осуществлять продажу билетов во время управления транспортного средства.

О любых нарушениях договоров черновчан призывают сообщать в муниципальный контакт-центр, чтобы оперативно отреагировать на нарушения. При досрочном расторжении договоров на место нарушителей будут назначены временнные перевозчики, которые будут работать на указанных маршрутах не более 3 месяцев.

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