Переговоры о безвизе с ЕС стартуют 28 02 2017

- 28.02.2017 09:24
Переговоры о безвизе с ЕС стартуют 28 02 2017

28 февраля в Европейском Союзе стартуют межинституционные переговоры, посвященные введения безвиза для Украины, как сообщают источники в Совете ЕС.

В особенности, речь идет о проведении трехсторонних переговоров о проекте законодательной резолюции, которая подразумевает включение Украины в список третьих стран, граждане которых имеют возможность посещать страны ЕС без виз на определенных условиях. В переговорах принимают участие Еврокомиссия, Европейский парламент, а также Совет ЕС.

После того, как данные переговоры подойдут к концу, решение об отмене визового режима для Украины в ЕС будет утверждено и вступит в силу через пару месяцев. То есть, безвиз будет доступен уже в конце весны, либо уже в начале лета.

Напомним, что безвизовый режим для Грузии был утвержден Советом ЕС 27 февраля. Уже до конца марта данное решение вступит в  силу. Отметим, что принятое решение по Грузии совпало по времени с утверждением нового механизма приостановки безвиза для всех третьих стран, в отношении которых действует безвизовый режим.

 

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Ключові слова: безвизовый режим для Украины, безвиз Украина-ЕС

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