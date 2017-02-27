



Ночную продажу алкоголя предлагают запретить по всей Украине - 27.02.2017 16:42

Запрет продаж спиртного в ночное время, который сейчас действует в Киеве, планируется распространить на всю Украину. Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте №6137, который подписали уже 20 депутатов Верховной Рады Украины.

Так, предлагается запретить реализацию с 22:00 до 8:00 спиртных напистков, пива и слабоалкогольной продукции во всех точках розничной торговли. Запрет не будет касаться только заведений общественного питания.

Нарушение указанных в законе правил будет караться повышенными штрафами. За продажу в ночное время слабоалкогольных, спиртных напитков, любого пива, в том числе и безалкогольного, предлагается увеличить штрафы до отметок 300-600 необлагаемых налогом минимумов, то есть, от 5100 до 10200 тысяч гривен. К слову, на сегодняшний день максимальное наказание за нарушение правил продижа спиртного составляет 1700 гривен, или 100 минимумов. Такой штраф предусмотен за продажу пива несовершеннолетним лицам.

Народные депутаты Украины отмечают, что по уровню употребления спиртных напитков страна занимает пятое место в мире. В год на одного человека приходится порядка 15,6 литров чистого этилового спирта. Из-за употребления алкоголя зачастую возникают ДТП, злоупотребление спиртным провоцирует развитие тяжелых заболеваний. Кроме того, в Украине также сложилась неприятная ситуация с детским алкоголизмом. По меньшей мере 40% детей и подростков употребляли спиртные напитки.

Ограничения на продажу спиртного в Киеве действуют с 12 октября 2016 года. В ночное время спиртное запрещено продавать в любых торговых точках.

Платиновая Буковина

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