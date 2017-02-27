



Безвиз Грузия-ЕС заработает уже в марте - 27.02.2017 15:48

Грузия получила безвизовый режим со странами Европейского Союза. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Совета ЕС. Отмечается, что 1 марта официально будет подписано решение, и уже спустя 20 дней после публикации документа новые возможности вступят в силу.

Безвизовый режим подразумевает возможность для граждан Грузии отправляться в страны ЕС с туристическими поездками на 90 дней в течение 180 дней.

В сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС, отмечается, что подписание данного соглашения будет способствовать укреплению деловых связей, а также улучшению отношений в сфере туризма, позволит сблизить народы Грузии и стран Европейского Союза. Грузии также необходимл завершить реформы управления границами, вопросы миграции и убежищ, а также остальные требования, выдвигаемые ЕС для безвиза..

Теперь на очереди для получения безвиза с Европейским Союзом - Украина.

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