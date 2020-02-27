В Черновцах работает только 60% маршруток

- 27.02.2017 14:44
В Черновцах работает только 60% маршруток

Конфликт, связаный с перевозчиками в Черновцах, обретает новые обороты. В понедельник, 27 февраля, на рейсы вышло от 60 до 70% маршруток, в результате чего городской транспорт - и маршрутки, и троллейбусы - переполнен. Местные жители отмечают - маршрутчики абсолютно не соблюдают график движения.

Кроме того, сегодня начался второй семестр у местных студентов, потому пассажиров стало в разы больше. Люди вынуждены долго стоять на остановках, в ужасных условиях добираться на работу и учебу, многие опаздывают.

Перевозчики отмечают, что на рейсы выпускают только исправные автобусы, которых становится все меньше. Кроме того, в существующих условиях откзываются работать водители и механики, которые увольняются. тарифы на проезд не пересматриваются около двух лет, и из-за этого долги только растут.

Николай Альбота, который возглавляет наблюдательный совет перевозчиков, поделился обстоятельствами сложившейся в Черновцах ситуации. По его словам, перевозчикам отказывают предоставлять услуги в долг, как они осуществлялись до этого. На предприятиях не хватает оборотных средств, и в обязательном порядке деньги предоставляются на топливо и заработную плату. Альбота также заявил, что мэра уведомили о сложившейся ситуации на предприятиях и предупредили об остановке транспорта и отказа от маршрутов еще месяц назад.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновицкие маршрутки, конфликт перевозчиков черновцы, черновцы транспортный коллапс

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине с визитом - министры иностранных дел Великобритании и Польши В Украину с визитом 1 марта прибудут министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский и его британский коллега Борис Джонсон. Такую информацию
- 28.02.2017 17:03
На Буковине снова обнаружили взрывоопасный предмет В лесу на территории Хотинсокго района в понедельник, 27 февраля, житель села Коленковцы обнаружил предмет, похожий
- 28.02.2017 16:45
На Сицилии началось извержение вулкана Этна (видео) В течение восьми месяцев продолжалось относительное затишье, и вот самый крупный и самый активный вулкан Европы
- 28.02.2017 16:28
Сколько обанктротившиеся банки должны украинцам В ликвидируемых в Украине банках в общей сложности долг перед вкладчиками составляет порядка 243 миллиардо
- 28.02.2017 16:03
Samsung и Apple подписали контракт о сотрудничестве В разработке нового смартфона Apple iPhone 8 примет участие компания Samsung. Доля сотрудничества южнокорейской компании будет состоять в разработке гибкого OLED-дисплея
- 28.02.2017 15:47
Авдеевка сильнее всего обстреливается боевиками Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко выступил на брифинге и отметил, что эпицентром боевых действий на Донбассе по-прежнему
- 28.02.2017 14:41
Евровидение-2017: самое популярное по количеству билетов шоу Свыше 15 тысяч билетов уже было продано на международный песенній конкурс Евровидение, который в нынешнем году состоится в Киеве. По информации телеканала
- 28.02.2017 14:24
Ученые изобрели способ стирания памяти В Тоямском университете, Япония, ученые изобрели особую технику, которая позволяет удалять память через активацию и деактивацию
- 28.02.2017 13:35
Арест Ефремова продлили до 28 марта Бывшему главе фракции "Партия регионов" Александру Ефремову было решено продлить арест до 28 апреля. Такое решение вынес
- 28.02.2017 12:13
Буковинец выиграл золото чемпионата мира по смешанным единоборствам Буковинец Виктор Сафронюк, который активно занимается смешаными единоборствами ММА, принял участие в чемпионате мира среди юниоров
- 28.02.2017 12:03

Всі новини