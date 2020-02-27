



В Черновцах работает только 60% маршруток - 27.02.2017 14:44

Конфликт, связаный с перевозчиками в Черновцах, обретает новые обороты. В понедельник, 27 февраля, на рейсы вышло от 60 до 70% маршруток, в результате чего городской транспорт - и маршрутки, и троллейбусы - переполнен. Местные жители отмечают - маршрутчики абсолютно не соблюдают график движения.

Кроме того, сегодня начался второй семестр у местных студентов, потому пассажиров стало в разы больше. Люди вынуждены долго стоять на остановках, в ужасных условиях добираться на работу и учебу, многие опаздывают.



Перевозчики отмечают, что на рейсы выпускают только исправные автобусы, которых становится все меньше. Кроме того, в существующих условиях откзываются работать водители и механики, которые увольняются. тарифы на проезд не пересматриваются около двух лет, и из-за этого долги только растут.

Николай Альбота, который возглавляет наблюдательный совет перевозчиков, поделился обстоятельствами сложившейся в Черновцах ситуации. По его словам, перевозчикам отказывают предоставлять услуги в долг, как они осуществлялись до этого. На предприятиях не хватает оборотных средств, и в обязательном порядке деньги предоставляются на топливо и заработную плату. Альбота также заявил, что мэра уведомили о сложившейся ситуации на предприятиях и предупредили об остановке транспорта и отказа от маршрутов еще месяц назад.

Платиновая Буковина, Черновцы

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