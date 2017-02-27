



Боевики ЛНР с 1 марта переходят на рубль - 27.02.2017 14:23

По решению руководства самопровозглашенной "Луганской народной республики", с 1 марта единой официальной валютой на подконтролькой боевикам территории становится российский рубль.

Как стало известно, соответствующее решение было принято 21 февраля так называемым "советом министров".



Власти псевдореспублики утверждают, что использование единой денежной единицы, а именно - российского рубля - необходимо для того, чтобы обеспечить стабилизацию финансово-денежной системы "ЛНР".

Жители территорий, оккупированных луганскими боевиками, были удивлены такому решению. Они отмечают, что на подконтрольных "ЛНР" территориях гривну уже довольно давно вытеснил рубль. И этот факт весьма активно используют местные спекулянты. Люди отмечают, что телевидение в регионе транслируется исключительно российское, детей почти два года учат в школах по программе РФ, потому новости о том, что законными спустя такой промежуток времени признаются либо новые паспорта и прочие документы, а также с каких-то дат устанавливаются официальные валюты, выглядят по меньшей мере станно.

Платиновая Буковина

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