27 февраля начинается Великий пост-2017

- 27.02.2017 13:49
27 февраля начинается Великий пост-2017

Самым длительным и самым строгим постом является пост перед Пасхой, который в нынешнем году начался 27 февраля. Отметим, что Пасха в нынешнем году отмечается 16 апреля.

Священнослужители акцентируют внимание на том, что Великий пост - это время, предназначенное для духовного очищения, для молитвы, потому рассматривать пост только как диету, ограничения в еде - неправильно. Отмечается, что во время поста духовный аспект должен преобладать над физическим. Именно с этой целью в период поста необходимо отказаться от употребления мяса, от развлечений и увеселений, чтобы больше времени уделять хорошим делам, молитвам и общению с Богом.

Пост не заключается только в пищевых ограничениях и отказе от определенных продуктов. Если человек во время поста предпочитает только такие ограничения, то такой пост не имеет никакого смысла, и превращается в обычную диету. В целом,  люди могут сами определять для себя меру поста, насколько строгими могут быть для них ограничения, и правильный совет может дать священник. Однако об истинном предназначении поста забывать все же не стоит.

В периол Великого поста запрещено употребление продуктов животного происхождения - мяса, яиц, молока, а также рыбы. По поводу последнего есть некоторые послабления. Рыбную икру можно есть в лазареву субботу, а вот рыба разрешена на Благовещение, а также в последнее воскресенье перед Пасхой - Вербное. Немного вина разрешается в субботу и воскресенье, а целом же спиртное в пост запрещено. Также по субботам и воскресеньям пищу можно приправлять маслом. Постными считаются такие продукты - любые фрукты и овощи, крупы, потому в период Великого поста можно есть овощные супы, различные каши. Разрешены консервированные овощи и салаты, квашеные овощи. Важно, чтобы приемы пищи были умеренными, а сама еда - простой. Цель любого поста заключается в том, что вы ограничиваете себя в чем-то в физическом плане для высшей цели, а именно - для духовного очищения.

От соблюдения поста освобождаются, как правило, маленькие дети, беременные и кормящие матери, пожилые люди, пациенты, которым предписана диета с употреблением белковой пиши, люди, занятые тяжелым физическим трудом.

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Ключові слова: Великий пост 2017, начало великого поста, пост перед Пасхой 2017

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