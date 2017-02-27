



Тело пропавшего на Буковине мальчика обнаружили в реке - 27.02.2017 11:48

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в реке Глинница в селе Драчинцы Кицманского района тело шестилетнего мальчика. Как выяснилось, местный житель Марк Каверин исчез накануне происшествия - 25 февраля.

Тело ребенка было обнаружено спасателями в реке примерно в час дня в воскресенье.



Местные жители рассказывают, что Марк вместе с другими детьми часто катался на санках, и дети предпочитали играть недалеко от реки. Полиция занимается выяснением обстоятельств гибели ребенка и ведет расследование. По одной из версий мальчик отправился сам играть на речку и провалился под лед.

Семья Кавериных приехала несколько лет назад на Буковину с востока. У родителей есть еще две старших дочери. Марк был учеником Драчинского УВК - мальчик ходил в первый класс.

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