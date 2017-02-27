Названы лауреаты Оскара-2017

- 27.02.2017 11:42
Названы лауреаты Оскара-2017

 В Лос-Анджелесе в ночь с 26 на 27 февраля состоялась церемония награждения Американской киноакадемии Оскар-2017. Церемония стала 89-й по счету.

За долгое время существования премии всего два фильма выдвигались на рекордное количество номинаций, а имено - на 14 категорий. В нынешнем году рекордный показатель по номинациям продемонстрировал фильм "Ла-Ла Лэнд", ставший третьим в списке рекордсменов.

Итак, лучшим фильмом был признан "Лунный свет". С награждением в этой номинации был связан курьез - ошибочно сообщили, что Оскар в этой категории предназначен "Ла-Ла Лэнду". "Лунный свет" - это драма, которая рассказывает о взрослении темнокожего парня Чирона. Фильм был снят по пьесе Терелла Мак-Крени "В луном свете черные парни кажутся грустными".

Лучшие режиссером был признан Дэмьер Шазелл, работавший над картиной "Ла-Ла Лэнд". За всю историю кинопремии 32-летний Шазелл стал самым молодым обладателем награды в данной категории.

Кейси Аффек, сыгравший в фильме "Манчестер у моря", был награджен Оскаром в номинации "Лучший актер". Для Аффлека-младшего золотая статуэтка стала первой в его карьере.

Лучшей актрисой по решению Американской киноакадемии стала Эмма Стоун, сыгравшая главную женскую роль в картине "Ла-Ла Лэнд". За эту же роль она была удостоена премии "Золотой глобус".

Махершалла Али, сыгравший в "Лунном свете", был удостоен Оскара как лучший актер второго плана.

Аналогичная женская награда досталась темнокожей актрисе Виоле Дэвис, которая сыграла в картине "Ограды".

Картина "О'Джей: Сделано в Америке" стала лучшей в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". Картина повествует о спорсмене и актере О.Джей Симпсоне, о его жизненном пути с прихода в университетский футбольный клуб до судебного процесса. События касаются межрасового конфликта в Америке.

"Белые шлемы" стали обладателем премии как лучший короткометражный документальный фильм. Карина рассказывает о трех волонтерах, которые отправляются в Сирию из Турции, чтобы спасать людей.

Награду за лучший оригинальный сценарий присудили Кеннету Лонергану, который работал над созданием сценария "Манчестер у моря" и осуществлял также режиссерскую работу.

"Зверополис" стал лучшим анимационным полнометражным фильмом. Лучшей анимационной короткометражкой был признан фильм "Песочник" от Pixar и Walt Disney.

Иранская картина "Коммивояжер" завоевала Оскар-2017 как лучший фильм на иностранном языке. Режиссер ленты Асгар Фархади уже во второй раз стал обладателем Оскара в этой номинации: в 2012 году он победил с картиной "Развод Надера и Симин".

Барри дженкинс, который работал над сценарием "Лунного света", стал обладателем премии в номинации "Лучший автор адаптированного сценария".

Работу художника-постановщика в фильме "Ла-Ла Лэнд" оценили золотой статуэткой. Оскар за лучший монтаж звука вручили фантастической картине "Прибытие", а за лучшее сведение звука - фильму Мэла Гибсона "По соображениям совести". Оператор Линус Сандгрен, работавший над мюзиклом "Ла-Ла Лэнд", завоевал своей первый Оскар. Киноакадемия присудила награду за лучший монтаж Джону Гилберту, работавшему над картиной "По соображениям совести".

Картина "Книга Джунглей" выдвигалась на Оскар всего в одной номинации - за лучшие визуальные эффекты, и не зря, поскольку именно этому фильму киноакадемики присудили победу в данной категории.

Лучшим игровым короткометражным фильмом стала лента "Пой". За лучший грим и прически Оскар достался "Отряду самоубийц". "Фантастические звери и места их обитания" были удостоены оскаровской статуэтки за лучший дизайн костюмов.

"Ла-Ла Лэнд" также завоевал награды за лучшую музыку к фильму, а также за лучший саундтрек. Обе статуэтки получил композитор картины Джастин Хурвитц.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Оскар 2017 победители, Оскаровская церемония 2017

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