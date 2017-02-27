



Через сто лет на Земле может исчезнуть половина видов - 27.02.2017 10:43

Если необходимые меры не будут приняты, то уже до конца нынешнего столетия вымрет практически половина ныне существующих видов животных, утверждают ученые-биологи.

В Ватикане под эгидой Папской Академии наук соберется конференция при участии ведущих биологов, экономистов и эконологов, которым предстоит обсудить мероприятия по сохранению редки животных. До начала конференции была напечатана специальная брошюра, в которой опубликованы данные об изменениях климата, представленные Межправительственной группой экспертов. В них сообщается, что множество видом животных может изчезнуть по спровоцированным человеком причинам. Под угрозой вымирания сейчас числится 20% видов. Их количество до 217 года увеличится до 50%. Это означает, что уже спустя сотню лет видовое разнообразие на нашей планете сократится на половину.

Первыми, как утверждают ученые, погибнут не самые известные представители флоры и фауны, которые, в то же время, очень важны для существования биосферы нашей планеты. Они ответственны за регенерацию грунта, поглощение углекислого газа, а также за контроль количества насекомых-вредителей.

Биолог Стэнфордского университета (Калифорния) Пол Эрлих отметил, что в настоящее время многие страны крайне быстро уничожают экосистемы, поглощая ресурсы планеты. Из моря вылавливается вся рыба, коралловые рифы разрушаются. В атмосфере планеты становится все больше и больше углекислого газа. Все это уже привело к вымиранию множества видов. На сегодняшний день очень важно решить, каким образом можно противостоять этому.

Стоит отметить, что Эрлих выступит в конференции, и его участие вызывает негодование католиков по всему миру. Дело в том, что ученый придерживается еще одной идеи - он выступает за контроль и регулирование рождаемости.

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